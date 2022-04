Oscar De La Hoya accusato di violenza sessuale

ROMA - Secondo quanto riporta Marca, la leggenda della boxe Oscar De La Hoya è stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna in due occasioni nel 2020. La donna, una ex collega del pugile, ha affermato che De La Hoya le ha causato "gravi danni fisici ed emotivi" che la tormentano ancora oggi. La donna, la cui identità è finora sconosciuta, ha raccontato la sua versione dei fatti con novizia di particolari: "Ero in viaggio di lavoro con Óscar in Messico nel marzo 2020. Mentre dormivo qualcuno ha iniziato a bussare alla sua porta. Mi sono alzato e ho aperto la porta. Ho trovato De La Hoya, in piedi lì con i pantaloni intorno alle caviglie". La donna sostiene che il pugile l'abbia spinta e sia entrato nel suo letto.