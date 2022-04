Tyson è una furia in aereo: preso a pugni un tifoso

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Episodio spiacevole per un tifoso di Mike Tyson che è uscito colpito al volto, propiro da Iron Mike, sul volo diretto da San Francisco in Florida. L'ex pugile si è scagliato sul ragazzo, probabilmente ubriaco, dopo essere stato provaocato ripetutamente, con pugni diretti sul volto. A riprendere la scena un altro passeggero del viaggio che ha immortalato l'accaduto, poi divulgato da TMZ Sports. Le immagini amatoriali mostrano il ragazzo che si avvicina a Tyson, gli chiede un selfie, gli fa qualche domanda prima che Iron Mike gli chieda di fermarsi. A quel punto il giovane supera il limite e l'ex campione dei pesi massimi si alza dal sedile, si gira e inizia a tirargli pugni in faccia. Il ragazzo, col volto insanguinato, ha poi sporto denuncia mentre Tyson è sceso dall'aereo.