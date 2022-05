Argento per Irma Testa ai Mondiali Élite: battuta in finale dalla Lin

ISTANBUL (Turchia) - Irma Testa va ko in nella finale Mondiale della categoria dei 57 kg: la 24enne campana viene sconfitta 4-1 dall'atleta di Taipei Lin Tu-Ting, che diventa la nuova campionessa del mondo. I giudici hanno premiato la boxe della asiatica che ha trovato sia nella prima che nella seconda ripresa lo spazio giusto per piazzare dei colpi che hanno sorpreso la Testa. L'ottima prova contro la Manisha in semifinale aveva dato molti spunti positivi, ma oggi la Testa non è riuscita a ripetersi su quei livelli: il 4-1 finale non lascia dubbi e sancisce la netta vittoria della Lin.