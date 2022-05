Boxe, Anna Lisa Brozzi super: è la nuova campionessa europea dei Pesi Piuma

È un momento magico per la boxe femminile. Dopo l'argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite (ovvero la boxe olimpica), adesso arriva anche il primo titolo europeo professionistico conquistato all'estero da una pugilale italiana. A compiere l'impresa sul ring allestito all'interno del Casinò Ruhl di Nizza è stata Anna Lisa Brozzi, che ha avuto la meglio per KO tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi. La 28enne romana del BBT Team del manager Davide Buccioni, allenata dal Maestro Mario Massai, è dunque la nuova campionessa d'Europa dei Pesi Piuma. Studentessa in Scienze Motorie allo Iusm di Roma, è boxeur professionista dal 2019 e abitualmente si allena sul litorale romano, nella palestra "Ring" a Santa Marinella.