McGregor vuole tornare al pugilato: "È il mio obiettivo"

ROMA - Conor McGregor vuole di nuovo protagonista sul ring, ma insiste sul fatto che il suo obiettivo principale per ora è un ritorno all'UFC, le arti marziali miste, specialità in cui l'atleta irlandese dominava in lungo e in largo. McGregor non disputa un incontro nell'ottagono dal luglio 2021 quando ha subito una frattura alla gamba nel match disputato contro Dustin Poirier all'UFC 264, con il quale McGregor ha perso tre dei suoi ultimi quattro incontri disputati (due contro il statunitense e uno contro Khabib Nurmagomedov). Lo stesso irlandese, intervistato da Sky Sports mentre partecipava al Gran Premio di Monaco, assicura che "il fisico ora risponde bene" e che alzerà l'intensità dei suoi allenamenti "poco a poco. Ho un'altra Tac nei prossimi giorni e poi sarò libero di calciare. Tornerò prima del previsto e ne sono felice".