Boxe, Mayweather affronta una star delle arti marziali

La leggenda del pugilato Floyd Mayweather affronterà a settembre la star giapponese delle arti marziali miste Mikuru Asakura. L'annuncio è arrivato dall'organizzazione MMA Rizin, in una conferenza stampa a Tokyo. Il presidente del Rizin Nobuyuki Sakakibara ha assicurato: "I due atleti duelleranno in Giappone a settembre, la data e le regole dell'incontro saranno specificate entro la fine del mese". "Sono soprattutto un combattente di MMA, e userò questa specialità per vincere quest'incontro, sono impaziente", ha affermato Mikuru Asakura, 29 anni, il giapponese che ha conquistato 16 vittorie nei combattimenti professionistici in MMA. Non si è fatta attendere la risposta di Floyd Mayweather: "Sono il migliore, ho visto tutte le stelle e ho battuto tutti i record. Asakura è un avversario come un altro". A 45 anni, il grande fuoriclasse del pugilato, imbattuto in carriera (50 vittorie), ha detto di voler "fare come sempre: mostrare al pubblico quello che è venuto a vedere".