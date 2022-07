La rinascita di Butterbean: "Sono tornato e voglio Tyson"

ROMA - Ormai ha 55 anni, ma la voglia del ring non è ancora passata. Ecco perché il carismatico pugile Butterbean è disposto a indossare di nuovo i guantoni, con l'obiettivo di affrontare addirittura Mike Tyson o Jake Paul : "Non sono un pugile come gli altri - ha detto a The Sun - e vado là fuori per combattere, voglio mettere fuori combattimento qualcuno. Jake Paul o Mike Tyson. Il primo parla troppo, ma non ha mai combattuto con nessuno. Mi piacerebbe affrontarlo. Ma penso che la gente vorrebbe vedere me e Tyson, il che sarebbe molto attraente". Sempre a proposito di questa possibile super sfida con Iron Mike, ha aggiunto: "Ora sono pronto. Mike Tyson è in ottima forma, sarebbe una grande battaglia. Siamo tornati entrambi a combattere, Mike non scapperà da me. Sarebbe il suo più grande errore".

Butterbean sfida Tyson

Eric Scott Esch (questo il suo vero nome) nei suoi 91 combattimenti come pugile professionista (famoso per pesare 226 chilogrammi) ha ottenuto un record di 77 vittorie (55 per KO), 10 sconfitte e 4 pareggi, riuscendo a vincere 55 incontri consecutivi fino alla sua sconfitta contro Billy Zumbrun nell'agosto 2001. L'ultima volta in cui ha affrontato un incontro di boxe è stato nel 2013, ma ultimamente si è allenato duramente per quattro mesi (perdendo molto peso) pur di tornare sul ring: "Ho attraversato una fase in cui stavo vedendo la fine della mia vita. Ero depresso, ero molto sovrappeso e mi sentivo a terra. Non sapevo se avessi ancora un paio d'anni da vivere o no. Ho accettato la sfida di realizzare una docuserie o un reality show con Diamond Dallas Page e sono stato lì negli ultimi quattro mesi. Non sono mai stato così in forma in vita mia, in questo momento sono al mio peso più basso in assoluto".