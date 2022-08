Mike Tyson finisce sulla sedia a rotelle: messo ko dalla sciatica

ROMA - L’ex campione di pugilato Mike Tyson spaventa i propri fans. Martedì scorso l’ex boxeur statunitense è stato intercettato all’aeroporto di Miami su una sedia a rotelle, e con un bastone sulle gambe. Mike Tyson è apparso stanco, e piuttosto invecchiato. La barba totalmente bianca non aiuta la sua figura ormai dimessa. Il pugile 56enne ha dismesso il suo look solitamente aggressivo; anche in quest’occasione - come qualche settimana fa a New York - aveva un bastone per deambulare. Tutto ciò non lascia tranquilli i suoi fans, ma Tyson ha tenuto subito a smentire le voci sui suoi problemi di salute: a quanto pare, sarebbe soltanto un problema al nervo sciatico.