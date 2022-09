Pugilato, Alvarez resta campione dei supermedi: Golovkin perde ai punti

Stavolta non c'è stata storia. La trilogia di incontri tra Saul 'Canelo' Alvarez e Gennadiy Golovkin non lascia dubbi: il messicano conserva la corona dei pesi supermedi battendo nettamente ai punti il rivale kazako (116-112, 115-113 e 115-113). Un verdetto unanime a favore del messicano, che contro Golovkin aveva pareggiato nel 2017 e vinto nel 2018; il kazako stavolta ha sentito il peso dei 40 anni e non riuscito mai ad impensierire l'avversario. Alla fine, 12 riprese affatto spettacolari e una rivalità chiusa definitivamente da un abbraccio tra i due e dalle parole al miele di Alvarez: "Grazie di tutto amico mio. Ai fan sono stati dati tre buoni combattimenti. Sono felice di essere stato sul ring con te".