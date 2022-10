Pacquiao torna sul ring: "Senza la boxe mi sento solo"

Manny Pacquiao non rinuncia al pugilato. A 43 anni la leggenda filippina ha presentato un incontro contro uno Youtuber sudcoreano, definendolo "il mio ritorno sul ring", affermando di voler essere ancora protagonista nella boxe, "senza la quale mi sento solo". Pacquiao si è ritirato ufficialmente nel 2021 per candidarsi alla presidenza del Paese ma dopo la sconfitta politica ha deciso di imitare Floyd Mayweather, tornando sul quadrato per un match di esibizione a Seul contro DK Yoo l'11 dicembre prossimo. La borsa sarà devoluta alle famiglie dell'Ucraina vittime della guerra e ai senzatetto delle Filippine. La presentazione è avvenuta a Los Angeles e rimarrà una 'premiere' per la sua spettacolarità, visto che Pacquiao era presente non dal vivo ma come ologramma. Abito grigio e maglia azzurra, il filippino è apparso da Seul, a più di 9.000 chilometri di distanza, partecipando in modo virtuale al tradizionale faccia a faccia con l'avversario. Il 43enne ha dichiarato: "Cercherò di finire il combattimento in anticipo in modo da poter tornare a casa presto", non escludendo infine di poter tornare a incrociare i guantoni con il vecchio rivale Mayweather.