Il pugile sosia di Muhammad Ali: "Sono la sua reincarnazione"

Si chiama Michel Rivera e si crede Muhammad Ali. E ci crede veramente: "Io sono la reincarnazione di Ali", dice. Peso leggero, 24 anni, il boxer dominicano non vola basso e si paragona senza tentennamenti alla leggenda del pugilato. Lo stile che Michel ha per combattere sul ring ricorda veramente Ali: il taglio di capelli, la corporatura asciutta e atletica, il viso, i pantaloncini bianchi con orli in nero. Rivera ha anche la scritta "Ali" stampata sulla sua tenuta da combattimento, giocando sull'accostamento con la leggenda. Il look c'è, il talento è ancora da vedere. Il tempo dirà.