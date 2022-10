Tyson Fury torna sul ring: difenderà il suo titolo dei pesi massimi contro Chisora

LONDRA - È stata ufficializzata la data per la difesa del titolo mondiale dei pesi massimi Wbc del britannico Tyson Fury: la sfida contro Derek Chisora sarà il 3 dicembre. I due connazionali si sfideranno sul ring allestito nel Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Fury ha già battutLo Chisora (33 vittorie e 12 sconfitte) in due occasioni, con decisione unanime a Wembley nel luglio 2011 e per getto della spugna al 10° round tre anni dopo nell'ExCel di Londra. Chisora è stato scelto dopo il fallimento delle trattativa per un possibile match contro il britannico Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. L'imbattuto Fury (32 vittorie e un pareggio) ha twittato: "Andiamo per 'Del Boy' (uno dei soprannomi di Chisora). Ci vediamo il 3 dicembre a Londra!". Si tratta del ritorno del 'Gipsy King' sul ring dalla difesa contro Dillian Whyte a Wembley, nello scorso mese di aprile.