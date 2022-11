Pugile umilia l'avversario, balla e imita Ronaldo: alle sue spalle si consuma la tragedia

L'incontro di boxe, valido per il titolo della categoria dei pesi supermedi Wba, tra il cubano David Morrel e il kazako Aidos Yerbossynuly, ha avuto un finale drammatico. Nel dodicesimo round il pugile kazako è crollato al tappeto, perdendo i sensi e costringendo l'arbitro a sospendere la gara e a sincerarsi delle sue condizioni. Immediato l'intervento dell'ambulanza, che ha portato d'urgenza Yerbossynuly all'Hennepin County Medical Center. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il manager ha spiegato che il pugile è stato operato per un'emorragia cerebrale, ed è stato messo in coma indotto.