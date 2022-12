Pugile romano trovato morto sul balcone della sua casa

Campione italiano a 36 anni

L'ex campione di boxe, categoria pesi medi, vinse il titolo italiano all’età di 36 anni. il suo debutto come pugile professionista risale al 1990. In carriera collezionò 11 vittorie, 16 pari e 3 pareggi trovando nel titolo italiano l’apice del suo percorso sul ring. Negli ultimi anni Marco dell'Uomo lavorava come istruttore in diverse palestre della città insegnando l'arte di boxare. E nei weekend era spesso impegnato nella Security dei locali della vita notturna.