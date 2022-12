Dal ring alle telecamere hot: la pugile mette i suoi fan al tappeto

Anche la pugile Ebanie Bridges sbarca su OnlyFans, la piattaforma social più hot del momento. Dopo aver condiviso su Instagram foto bollenti in lingerie l'australiana ha deciso di mostrare le sue immagini più piccanti ad un pubblico riservato (e pronto a pagare un abbonamento mensile). Ebanie ha sponsorizzato la novità con alcuni scatti sensuali: in una ha coperto il seno con un cappellino di Babbo Natale, in un'altra si è seduta in lingerie davanti ad un pianoforte.