Lupparelli: “Salterò la sfida con Scardina”

«Per tutti coloro che mi stanno chiedendo. Il 24 marzo non combatterò contro Daniele Scardina. Peccato, mi sarebbe piaciuto sfidare un campione come lui. Vi assicuro che sarebbe stata una bella storia!». Appare rammaricato in una videostoria pubblicata sul suo profilo Instagram Yuri Lupparelli il campione trentatreenne di boxe categoria “Super Medi”, che sarebbe dovuto salire sul ring per difendere il titolo italiano contro Scardina. La sfida è saltata perché Scardina è passato in un’altra categoria. All’annuncio di un ring condiviso con Scardina, Lupparelli sentiva già l’adrenalina per la difesa del titolo conquistato il 26 novembre dello scorso anno battendo il siciliano Ignazio Crivello.