"Knock me out", San Valentino va sul ring con campioni olimpici e contro il bullismo

ROMA - Stupiscilo! Con un San Valentino che lo manderà al tappeto. Con un meeting in programma qualche giorno dopo San Valentino, ma pur sempre dedicato alla Festa degli Innamorati, torna a Roma un’interessante serata di pugilato con un meeting al Villa York Sporting Club Gianicolo dal titolo emblematico “Knock me out”, che tradotto vuol dire “stendimi”. Organizzata dalla Boxing Arcesi Team & Boxe Frontaloni in collaborazione con OPI SINCE 82 è una serata che si articola con incontri di alto livello fra atleti che sono promesse del pugilato italiani e altri che sono già una realtà affermata. “Il nostro scopo e il nostro impegno – afferma Alberto Arcesi, leader della Boxing Arcesi – sono sempre gli stessi: avvicinare alla boxe il grande pubblico, ricordando che il pugilato è una disciplina adatta a tutti, per ogni età e per ogni sesso. E poi offrire ribalte sempre più importanti a chi dimostra di avere talento e passione”. Nel corso della serata non mancheranno momenti di spettacolo e di sorprese, compresi alcuni premi, ma anche un impegno sociale al quale Alberto Arcesi è stato sempre sensibile: “Siamo molto orgogliosi di essere stati inseriti dal Coni fra le migliori società di pugilato per una campagna contro il bullismo. Lo abbiamo sempre combattuto, convinti come siamo che lo sport educhi e insegni anche il coraggio. Non soltanto per sapersi difendere da chi fa della sopraffazione la propria triste scelta di vita, ma anche per aiutare gli altri a non restare vittime dei violenti”. Gli incontri, sia maschili che femminili, si svolgeranno sabato 18 febbraio a Villa York Sporting Club Gianicolo, in via del Forte Bravetta 219, a partire dalle ore 18. Parteciperanno pugili OLIMPICI IBA delle categorie Junior, Youth e Elite e professionisti, fra i quali spiccano il peso Medio Mario Manfredi dell’OPI82, e il peso Medio Massimo Riccardo Valentino della SSD BAT, entrambi più volte campioni italiani con un curriculum da dilettanti nella Nazionale Italiana con partecipazione a numerosi tornei e incontri internazionali. Concluderà la kermesse, il giovanissimo peso Mosca Manuel Rizzieri della Pugilistica Italiana, ormai prossimo a diventare lo sfidante al Titolo Italiano professionisti della sua categoria.