Scardina, condizioni gravi ma stabili: resta in prognosi riservata

MILANO - Restano stabili le condizioni di Daniele Scardina, il pugile di 30 anni ricoverato da ieri pomeriggio all’ospedale Humanitas di Rozzano, dopo aver accusato un malore al termine di un allenamento in palestra.

L’intervento alla testa

Ieri pomeriggio il pugile è arrivato in ospedale in codice rosso ed è stato immediatamente sottoposto a un intervento d’urgenza: un’operazione complessa effettuata dall'equipe di neurochirurgia cranica dell'Humanitas, un intervento "tempestivo e tecnicamente riuscito". Il pugile è in prognosi riservata, le sue condizioni vengono definite “stabili” ma soltanto nelle prossime ore potrà essere fatta una valutazione sullo stato di salute di Daniele Scardina.