Scardina, il racconto di come è andata: “Nessuna avvisaglia di malori, poi…”

La ricostruzione

"Ieri Daniele si stava allenando come al solito, era in una sessione di sparring partner in preparazione per l'incontro del 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano", ha esordito Cherchi. "Io non ero presente, ma ho ricevuto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi, dopo aver scambiato con un altro professionista di origini egiziane. Ride e scherza con gli altri, fa ancora un po' di 'vuoto' , poi va via verso gli spogliatoi. Nessuna avvisaglia di malori. Per di più non era andato ko". A quel punto, secondo la ricostruzione effettuata, Scardina ha accusato un dolore all'orecchio e poi è crollato al suolo.