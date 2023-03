Daniele Scardina ancora in coma: ecco gli aggiornamenti dal suo manager

MILANO - Piccoli miglioramenti che inducono a sperare. Il manager di Daniele Scardina parla delle condizioni del pugile, ricoverato da tre giorni all'ospedale Humanitas di Milano. "Scardina è in coma indotto in questo momento - sottolinea il manager Alessandro Cerchi - le sue condizioni sono stabili, ma con piccoli miglioramenti quotidiani. Dobbiamo aspettare, ma questi piccoli segnali ci inducono a sperare. Per il momento le notizie sono positive".