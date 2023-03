Come sta Scardina? La frase del promoter che fa sperare tutti

ROMA - “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale". Così Alessandro Cherchi , promoter del pugile Daniele Scardina, ha raccontato all'Ansa le ultime novità sulle condizioni di salute di King Toretto , in coma all'ospedale Humanitas di Rozzano dopo un malore in allenamento.

Scardina, il promoter: "Daniele deve riposare"

Lo stesso Cherchi aggiunge che ora si entra "nella fase della pazienza. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva". Il promoter di Scardina sottolinea inoltre che i test ai quali si è sottoposto il pugile, almento per il momento, "non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport