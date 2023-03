Scardina, aggiornamento sulle condizioni: c'è un elemento che fa sperare

"Buone sensazioni"

"Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia", ha dichiarato Cherchi. "I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni", ha aggiunto. Nessuna novità sulle cause che hanno portato al malore del pugile. Nessuna previsione è possibile sulle condizioni nel momento in cui riaprirà gli occhi, solo allora si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.