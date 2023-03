Daniele Scardina, l'ultimo bollettino: "Situazione in miglioramento"

"La situazione è in lieve miglioramento". L'ultimo bollettino dell'ospedale Humanitas di Rozzano sulle condizioni di Daniele Scardina, lascia ben sperare. "A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l'elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo". L'ospedale ha annunciato che il prossimo bollettino verrà emesso quando ci saranno novità significative.

"Ancora presto per esprimersi sulla prognosi"

Il pugile è ricoverato in coma dallo scorso 28 febbraio dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. "La situazione quindi in lieve miglioramento - si legge nel bollettino - ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa".