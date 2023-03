Le vittorie azzurre la sconfitta dell’Italia

Una scelta discutibile

Vincono le azzurre, perde l’Italia. L’Italia che, tramite la Federboxe (Fpi), si è sfilata dal novero dei Paesi - Ucraina, Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Svezia, Svizzera e Usa - che hanno scelto di boicottare i Mondiali dopo la decisione del presidente dell’Iba, l’oligarca russo Umar Kremlev, di far partecipare gli atleti di Mosca e di Minsk con corredo di inno e bandiera, in spregio alle indicazioni del Cio. Quello stesso Cio che ha sottratto all’Iba l’organizzazione dei tornei olimpici e che ha già votato l’esclusione del pugilato dai Giochi a partire da Los Angeles 2028, lamentando (tra l’altro) la mancanza di trasparenza nella governance e nella gestione degli arbitri. Tutto questo non ha minimamente scalfito la Fpi del presidente Flavio D’Ambrosi che giorni fa, a precisa domanda dell’Ansa, ha spiegato: «Non vedo alcun impedimento alla nostra partecipazione. Nessuno dal Coni mi ha detto di non farlo». L’Ucraina combatte per la sopravvivenza, Russia e Bielorussia sono al bando, ma alla Fpi non l’ha detto nessuno.