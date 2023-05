Pugilato, arrestato l'ex campione del mondo Wilder: il motivo

LOS ANGELES (USA) - Guai per l'ex campione del mondo dei pesi massimi Deontay Wilder. Il pugile, come riportano fonti locali, infatti è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles mentre nascondeva una pistola nella sua auto. Il 37enne è stato tenuto in custodia per diverse ore prima di essere rilasciato su una cauzione da 35.000 mila dollari, ha aggiunto la stessa fonte.