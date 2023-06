Boxe, serata di stelle a Ostia: sul ring De Carolis, Faraoni e Rossetti

ROMA - Tris servito al PalaFijlkam di Ostia , dove il prossimo primo luglio la De Carolis Promotions metterà in scena una spettacolare serata in cui Giovanni De Carolis, Mattia Faraoni e Pietro Rossetti saranno i protagonisti dei tre incontri principali del programma, arricchito dalla persenza di alcuni tra i migliori boxer del panorama italiano e internazionale.

Gli avversari di De Carolis, Faraoni e Rossetti

De Carolis, in vista del match per l'Europeo supermedi contro il francese Sadjo, sfiderà Douglas Ataide. Il cruiser Mattia Faraoni, al suo ritorno sui ring della nobile arte, dovrà incrociare i guantoni con Ventura. Pietro Rossetti difenderà invece volontariamente la cintura di Campione UE dei welter dall'assalto del francese Yanis Mehah. Per quanto riguarda il sottoclou, saranno della partita Gabriele Granaldi, Matteo Giovannini, Mauro Loli, Marco Filippi, Mery Di Bari, Chiara Gregoris, Leonardo Caputi, Manolo Bacchini, Annalisa Brozzi, Giuseppina di Stefano, Max Buccheri, Yoel Angeloni, Tiziano Barilotti e Simona Salvatori.