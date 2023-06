Rossetti 'the butcher' difende il titolo dell'UE a Ostia: "Sogno una grande notte"

"Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare". Entra sul ring canticchiando Pietro Rossetti, 24enne romano campione italiano dei pesi welter e detentore della cintura dell'Unione Europea (vinta a marzo) che domani sera difenderà dagli assalti del francese Yanis Mehah al PalaFijlkam di Ostia, immerso in un clima da stadio. L'idolo di casa trova da anni la carica e l'ispirazione prima di un incontro importante sulle note di "Chitarra romana" di Lando Fiorini. Questo pezzo gli è entrato in testa dai tempi in cui, tra una fettina e una salsiccia, tagliando una bistecca e preparando il macinato, il suo ring era il banco macelleria di un supermercato. Ecco perché lo chiamano "the butcher", il macellaio appunto. Un nome che mette i brividi e incute timore, anche se lui ha la faccia da bravo ragazzo, l'amplomb di un gentlemen e l'ambizione del campione. "Questo è l'anno più importante della mia carriera" racconta, forte del quinto posto nel ranking EBU e con l'idea di scalare le graduatorie mondiali. "Dopo aver battuto a marzo, in Francia, il beniamino di casa Mohamed Kani sogno una grande notte a Ostia". La trasmetteranno in diretta su Dazn (orientativamente per le 21.30-22). "La copertura televisiva è importante perché fa conoscere il nostro mondo un po' a tutti - aggiunge - in Italia purtroppo un professionista deve comunque fare un doppio lavoro per mantenersi, anche se la federazione sta mettendo in piedi delle politiche per aiutare i più validi".