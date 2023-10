Fury, la cifra guadagnata per la vittoria su Ngannou a Ryiad è incredibile

RYIAD (ARABIA SAUDITA) - Un vero e proprio evento quello andato in scena a Ryiad, dove il campione dei pesi massimi WBC Tyson Fury ha ottenuto una vittoria controversa ai punti sull'ex atleta UFC Francis Ngannou . L'ex campione di arti marziali miste, 37 anni, ha messo al tappeto il britannico nel terzo round con un gancio sinistro ma due giudici (96-93 e 95-94) a uno (95-94) hanno comunque premiato Fury , che nell'occasione non metteva in palio la sua cintura iridata.

L'incredibile cifra incassata da Fury

Tra il pubblico c'erano anche grandi stelle del calcio tra cui il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, che con la compagna Georgina Rodriguez si è precipitato all'evento poche ore dopo la vittoria per 3-1 dell'Al-Nassr sull'Al-Feiha. Presenti anche Sadio Mané, l'ex difensore Rio Ferdinand, il 'fighter' irlandese Conor McGregor e gli ex pugili Myke Tyson e Frank Bruno. Tutti in Arabia Saudita per assistere a questa super sfida che ha portato i due contendenti a intascare una lauta somma. Secondo quanto rivelato dalla stampa britannica infatti, Tyson Fury avrebbe incassato 50 milioini di sterline (57 milioni di euro circa che avrebbe preso anche in caso di sconfitta) mentre 10 milioni di sterline (circa 11,5 milioni di euro) sono andati a Francis Ngannou.