Silver Wbc, Cappai fa sognare la Sardegna: si giocherà il titolo contro Bernardin

Boxe, Cappai talento in ascesa: figlio e fratello d'arte

Il giovane ha anche fatto parte, in passato, delle nazionali giovanili azzurre in occasione dei mondiali Youth di Budapest 2018 e agli Europei under 22 del 2021. Il 23enne talento sardo ripercorre le orme del fratello Manuel, che ha vestito l'azzurro della Nazionale alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 e del padre Fabrizio che, nel 1992, ha sfidato il messicano Manuel Molina per la conquista del titolo mondiale Ifb dei pesi piuma. La riunione di Cagliari è stata resa possibile dalla collaborazione del Team Boxe Cappai, di Spagnoli & Sabbatini Prod. e di Rosanna Conti Cavini Boxe, e grazie al supporto della Regione Sardegna, e il patrocinio della Fpi.