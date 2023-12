Mondiali Wba e Ibo, Bivol conserva i titoli: battuto Arthur ai punti

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Ai mondiali Wba e Ibo Dmitry Bivol conserva i titoli dei pesi mediomassimi. Il russo ha battuto lo sfidante britannico Kyndon Arthur ai punti in 12 riprese, con verdetto unanime (120-107, 120-107, 120-107), nel match della riunione 'Day of Reckoning' svoltasi ieri notte a Riad.

Bivol, le prossime sfide in programma

Per Bivol, questa, è la 22/a vittoria in altrettanti match da professionista (11 prima del limite). Ora il russo dovrebbe combattere, per l'unificazione dei titoli, contro il vincitore della sfida per la corona Wbc tra l'altro russo Artur Beterbiev e il britannico Callum Smith, in programma il prossimo 13 gennaio a Quebec City.