Tyson e la teoria del viaggiatore del tempo: no, quello non era uno smartphone

Le teorie complottiste e fantasiose abbondano sui social. Una di quelle che torna in modo ricorrente ha quasi dell’assurdo. Riguarda Mike Tyson e un incontro di boxe contro McNeeley datato 1995. La teoria è questa: durante quella sfida, la prima di Tyson dopo il rilascio dalla prigione, tra il pubblico era presente un… viaggiatore del tempo. Sì, proprio un viaggiatore del tempo, dicono. Il motivo? Una immagine sfuocata in cui si vede uno spettatore tenere in mano qualcosa. Qualcosa che alcuni hanno individuato in uno smartphone, tecnologia che all’epoca ancora non era di uso comune.