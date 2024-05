Incredibile Tyson Fury: testata del padre e ferita in conferenza stampa

Fury contro Usyk: tensione altissima

Quando gli animi sembravano calmarsi, un membro del team di Usyk si è messo sulla strada di Fury e ha ricevuto una testata dal padre del campione britannico. John Fury ha iniziato a sanguinare, ma ha continuato ad urlare: "Viviamo per sangue e fegato. Non possiamo essere battuti! Siamo spartani!. Siamo spartani!". A distanza di qualche ora, Fury senior si è scusato, "in modo sincero con tutti i soggetti coinvolti. Emozioni e tensioni sono alle stelle. Era un tipo molto irrispettoso. Ciò che conta per me è il rispetto per mio figlio e lui non ne ha mostrato". Fury e Usyk cercheranno di unificare il titolo dei massimi: sul ring di Riyad, sabato 18 maggio saranno messe in palio ben cinque cinture (WBC, WBA, IBF, WBO e IBO).