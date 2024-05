Paura per Mike Tyson: medici sull’aereo, tutti preoccupati. Cosa è successo

LOS ANGELES (USA) - Grande spavento per Myke Tyson, vittima di un malore mentre era in volo su un aereo di linea in viaggio da Miami a Los Angeles. Nausea e vertigini , secondo quanto raccontato dal 'Daily Mail', sono stati i sintomi riportati pugile statunitense che tra due mesi circa sfiderà il 27enne youtuber Jack Paul all'AT&T Stadium di Dallas (la casa dei 'Cowboys'), esattamente il prossimo 20 luglio nel giorno din cui compirtà 58 anni.

Probabilmente causato da un'ulcera, il malore di Tyson ha portato il comandante a chiedere se a bordo vi fosse un medico per prestargli i primi soccorsi, visto che all'atterraggio mancava ancora mezz'ora. "Il messaggio è apparso anche sugli schermi di tutti" ha raccontato ai media uno dei passeggeri, mentre un altro ha spiegato come il personale di bordo abbia "chiesto a tutti di rimanere sull'aereo" e che poi "sono atterrati in modo che i paramedici potessero entrare". Una volta atterrato l'aereo, l'ex campione del mondo dei pesi massimi è stato visitato appunto dai paramedici è la situazione è tornata sotto controllo: "Per fortuna il signor Tyson sta alla grande", hanno poi detto i suoi rappresentanti al 'New York Post'.