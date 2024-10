Imane Khelif prepara un documentario dopo l’oro e le polemiche alle Olimpiadi

ALGERI - Le polemiche non l’hanno fermata, né i sospetti e le accuse che per settimane hanno caratterizzato il suo percorso agli ultimi Giochi olimpici di Parigi. Imane Khelif , medaglia d'oro di pugilato alle Olimpiadi del 2024 sta ultimando un documentario per raccontare il proprio percorso sportivo . La boxeur africana avrà modo di ripercorrere la propria carriera che sembra essere arrivata a un punto di svolta.

Khelif entra nel mondo dei professionisti

Da sempre, i pugili che partecipano alle Olimpiadi lo fanno come dilettanti. Imane Khelif ha deciso di compiere il grande passo: tra pochi mesi diventerà a tutti gli effetti una boxeur professionista. "Presto entrerò nel mondo del professionismo - ha ammesso Imane Khelif - ho ricevuto molte offerte per questa nuova esperienza, il mondo del professionismo sarà il mio prossimo obiettivo”. La boxe non farà parte del programma olimpico delle prossime Olimpiadi di Los Angeles: in ogni caso, la pugile algerina non avrebbe potuto difendere il titolo conquistato a Parigi.