Mike Tyson sfida Jake Paul: "Pronto a morire sul ring". Fan in ansia

Ormai ci siamo quasi. L'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul andrà in scena Il 15 novembre e sarà trasmesso in diretta su Netflix. L'ex campione del mondo, ormai 58enne, sfiderà lo youtuber-pugile in una serata che si preannuncia scoppiettante. Tyson, in una clip di presentazione dell'evento, ha detto senza troppi giri di parole che è pronto a "morire sul ring”. Parole che hanno scatenato i fan, molto preoccupati per le sorti della stella del pugilato a stelle e strisce.