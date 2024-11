Tyson e il gesto a sorpresa di Paul che fa commuovere il mondo e ferma il tempo

Ma si può davvero fermare il tempo? È un po' la grande domanda che accompagna i campioni eterni quando dicono basta. Si può tornare ad essere quello che si è stati? Probabilmente no, ma ci si può provare. E si può ricevere anche il giusto omaggio, se si lascia tutto su un campo, in una piscina. Sul ring. Era partito forte, Mike Tyson, nella serata americana, l'alba in Italia. Sapeva benissimo, con i suoi pantaloncini luccicanti, che la stella della serata sarebbe stata lui, solo lui. A 58 anni il ritorno sul ring non poteva - ovviamente - essere un evento solo sportivo, ma anche tanto mediatico. Da milioni di dollari, tanto per essere chiaro. Lui l'ha onorato al meglio, senza alcun dubbio, partendo forte nei primi round. I suoi ganci sinistri ci hanno ricordato, un po' come il piede di Totti o i colpi di Federer o le bracciate di Federica Pellegrini, che davvero il talento non ha età ed è l'unica cosa in grado di fermare il tempo. Poi però c'è il fisico, il corpo, a cui rendere conto. E allora Jake Paul, il pugile youtuber che non è un fenomeno ma i colpi li sa tirare, ha preso in mano l'incontro e, senza infierire, ha vinto ai punti. Meritatamente. Ma che bello vedere il "vecchio" Mike con l'entusiasmo di sempre.