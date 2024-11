Jake Paul provoca Tyson: "Non l'ho voluto mettere ko, i 58 anni si vedevano..."

ARLINGTON (USA) - Continua a far parlare il tanto atteso incontro di boxe tra il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson e Jake Paul, andato in scena in Texas (ad Arlingon, nello stadio dei Dallas Cowboys con più di 70 mila persone e un incasso di 18 milioni di dollari) e trasmesso in diretta su Netflix, vinto ai punti dal 27enne youtuber che si è così aggiudicato una ricchissima borsa.