Tyson shock dopo il ko contro Paul, la rivelazione: "Ero quasi morto..."

"Questa è una di quelle situazioni in cui hai perso ma hai comunque vinto. Sono grato per ieri sera. Nessun rimpianto di salire sul ring un'ultima volta". Mike Tyson dice addio alla boxe, stavolta per sempre. Dopo il match-show perso contro Jake Paul all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas , il 58enne ex campione dei pesi massimi appende i guantoni al chiodo definitivamente e con un post sui social svela un retroscena scioccante sulle sue condizioni di salute.

Mike Tyson dice addio alla boxe: "Ho subito 8 trasfusioni di sangue"

"Ero quasi morto a giugno - ha scritto Tyson su Instagram - Ho subito 8 trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio sangue e 25 libbre in ospedale e ho dovuto lottare per rimettermi in salute per combattere, quindi ho vinto. Avere i miei figli che mi vedano in piedi e finire 8 round con un pugile talentuoso con la metà dei miei anni davanti allo stadio dei Dallas Cowboy pieno è un'esperienza che nessun uomo ha il diritto di chiedere. Grazie". Un addio che più mediatico e discusso non si poteva, ma che ha fatto guadagnare una cifra clamorosa ai due pugili. Meglio di così.