Mike Tyson, l'indiscrezione che spaventa: "Grato che Paul non lo abbia ucciso"

"Mike è così grato che Jake non lo abbia ucciso come aveva detto che avrebbe fatto". Con queste parole, una persona vicina a Mike Tyson è tornata sul match tra l'ex campione dei Pesi Massimi e Jake Paul, che si è concluso con il successo del giovane youtuber. Nel finale dell'incontro, con Tyson in difficoltà e incapace di schivare i colpi, Paul ha dato l'impressione di risparmiare il 58enne. Un comportamento che Tyson avrebbe apprezzato e che ha portato gli oltre 65 milioni di spettatori che hanno visto l'incontro online su Netflix, a porsi delle domande sull'incontro.