Angela Carini: “La lotta al bullismo si batte con l’amore”

Angela Carini , pugile azzurra, ha condiviso la sua esperienza personale riguardante la tematica del bullismo in un’intervista che ha suscitato interesse a livello mondiale. La pugile, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi , ha messo in evidenza l’importanza di affrontare il bullismo non solo con la forza fisica, ma con l’amore e il supporto reciproco. La sua testimonianza è particolarmente significativa in un’epoca in cui il bullismo, sia fisico che virtuale, è un problema sempre più diffuso tra i giovani.

Le dichiarazioni di Angela

Angela parla del bullismo: "Ci sono tanti tipi di bullismo, ma quello che voglio dire ai ragazzi qui presenti è di aiutate il prossimo, di parlare e non isolarvi. Io purtroppo ultimamente sui social sono stata attaccata tantissime volte, sono stata criticata, ma sono qui a parlarvi col sorriso io mi immedesimo negli altri, aiuto il prossimo. Il bullismo va battuto con l'amore. Ho ritrovato la forza per risalire sul ring e combattere grazie ai mie ragazzi che alleno a Caivano. Per questo ho dedicato questa vittoria a loro".

Olimpiadi 2024

Durante le Olipiadi, Angela Carini ha sostenuto un incontro che è durato pochi secondi contro Imane Khelif, e la pugile italiana è finita al centro di una polemica che ha sollevato dibattiti sul rispetto e l’integrità nello sport. Questa situazione ha evidenziato come il mondo dello sport possa essere sia un palcoscenico di successi che un campo di battaglia per le emozioni e le pressioni esterne.

Dopo le Olimpiadi, Angela ha trovato la forza di ritornare sul ring e ha conquistato il titolo italiano nella categoria 63 kg.

Angela Carini si è presa la sua rivincita sul mondo del pugilato. La pugile napoletana è tornata sul gradino più alto del podo in occasione dei campionati di Seregno. La vittoria nella categoria dei 63 kg gli vale l’ottavo titolo tricolore in cinque diverse categorie diverse. Un successo importante per l’azzurra che ha vissuto momenti complicati dopo le Olimpiadi di Parigi. E che proprio dopo la vittoria ha parlato lei stessa di “rivincita” e ha dedicato il successo ai ragazzi che ora sta allenando al centro Pino Daniele di Caivano.