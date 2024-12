Usyk provoca Fury: "Voglio prenderlo a schiaffi finché il viso non diventa rosso"

La rivincita per il titolo dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk si avvicina e il clima è tutt'altro che rilassato. L'inglese non sembra aver mai digerito la sconfitta nell'ultimo incontro tra i due del maggio scorso, nonché prima della sua carriera, ed è tornato alla carica affermando di volersi vendicare pesantemente. Tutto è pronto a Riyadh, in Arabia Saudita, dove si terrà questo attesissimo secondo tempo tra i due campioni, in programma il 21 dicembre. Anche la risposta dell'ucraino non si è fatta attendere avvolgendo nel mistero le proprie strategie: “Non voglio dirlo. Il coniglio volerà in aria, poi le parole che riecheggeranno nell’arena saranno ‘Ancora’…". Rispetto all'avversario, Usyk predica calma e cerca di abbassare la tensione: “Certo. Sì, mi piace. Perché queste sono le emozioni, questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi, lui ha promesso di venire in Ucraina nel mio ranch. Berremo birra e lui dirà ‘Ti ricordi come mi hai battuto due volte’. Vorrei schiaffeggiarlo fino a fargli diventare rosse le guance. Ma tengo a mente che devo stare calmo”.