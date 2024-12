Tyson Fury e Usyk faccia a faccia per dieci minuti, poi arrivano le scintille

Sale la tensione a Riyad, in Arabia Saudita, sede del rematch valevole per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi dl pugilato fra Tyson Fury ed Oleksandr Usyk. Un incontro fortissimamente voluto dal 'Gipsy King' inglese, in cerca di riscatto contro il Re Undisputed ucraino, che metterà in palio i titoli dei pesi massimi WBC, WBO e WBA. Una sfida di altissimo livello onorata dai due migliori interpreti attuali, due dei migliori pound for pound al mondo.