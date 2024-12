Pugilato: a San Severo il Tricolore dei Welter

Il macht

Si affronteranno, domani sera sul ring del Palasport Borsellino e Falcone di San Severo, il 33enne pugile locale Michele De Filippo e il piemontese Andrea 'The Doctor' Fontana.

Il titolo è vacante dopo che il tunisino con licenza italiana Akrem Ben Haj Aouina ha rinunciato a difenderlo, dopo averlo conquistato a spese del romano Pietro 'The Butcher' Rossetti.

La serata prevede anche, nel sottoclou, un incontro tra Marcello Muccio e Roberto Tranquillo, oltre a sette match dilettantistici.

L'evento è organizzato dalla Crea Boxer di Lanciano, in collaborazione con l'Accademia Pugilistica Di Mauro-Minchillo-Manzaro, con il patrocinio della Federboxe e del Comune di San Severo.

Dichiarazioni

Il sindaco Lidya Colangelo e l’assessore allo sport Gigi Marino, hanno dichiarato: “È la serata tanto attesa del ritorno della grande boxe a San Severo è una sfida per il titolo tricolore professionisti che ritorna in un clima di notevole entusiasmo. Siamo orgogliosi di aver patrocinato questo fantastico evento, certi che sarà un’ulteriore occasione propizia per rilanciare l'immagine sportiva della città di San Severo in ambito nazionale ed internazionale. Ci aspettiamo di vedere il Palasport Borsellino e Falcone gremito per incitare il nostro de Filippo alla conquista del titolo italiano”.

L’ultimo grande match a San Severo risale al 19 giugno 1999 quando, il sanseverese Luigi Castglione conservò il titolo mondiale WBU dei supermosca battendo in 12 riprese ai punti il sudafricano Sikal.

È arrivata l’occasione d’oro per il pugile sanseverese Michele De Filippo per ottenere il titolo italiano professionisti nella categoria dei pesi welter.