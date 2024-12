Tyson Fury e Usyk, quanto incasseranno dopo il match: cifra pazzesca

L'incontro tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk sul ring della Kingdome Arena di Riad è già l'evento più atteso dell'anno. Chiuderà in bellezza il 2024 della boxe e concederà l'occasione a Fury di riscattarsi dopo la sconfitta del 18 maggio scorso, quella maturata nel match valido per il Mondiale dei massimi. I due protagonisti, prima di passare alle mani, si sono già provocati con lo sguardo - nel faccia a faccia infinito - e con le parole: "Volerà in aria. Questi saranno i ricordi di quando saremo due vecchi, e lui ha promesso di venire in Ucraina nel mio ranch. Berremo birra e lui dirà 'Ti ricordi come mi hai battuto due volte?'. Vorrei schiaffeggiarlo fino a fargli diventare rosse le guance. Ma tengo a mente che devo stare calmo", ha dichiarato Usyk, pungolando l'avversario.