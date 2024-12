Mayweather senza freni: quanto è costato l’ultimo regalo di Natale extra lusso

Mayweather, il pazzo regalo per Natale

Mayweather ha approfittato delle festività per acquistare un edificio in una delle zone più esclusive di New York, tra la 6th Avenue e la 47th Street, nel cuore del quartiere Diamond di Manhattan. Una spesa totale di 20 milioni di dollari, per un importante investimento economico ma anche sentimentale. L'ex pugile è infatti legato a questo edificio, dove era solito a fare shopping, come raccontato da lui stesso: "Non avrei mai pensato di possedere questa importante proprietà.