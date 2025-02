"Madonna è vecchia ormai" e scoppia la rissa tra i pugili: il retroscena

MANCHESTER (Regno Unito) - Tensione durante la conferenza stampa di presentazione del match di pugilato in programma il 5 aprile alla Co-op Live Arena di Manchester tra i pesi massimi britannici Lawrence Okolie e Richard Riakporhe . I due sono stati protagonisti di una rissa, nel febbraio 2023, in occasione della prima del film "Creed III" e oggi, non senza qualche brivido, Okolie ha rivelato il motivo dello scontro, legato a un presunto flirt tra Riakporhe e la popstar statunitense Madonna : "Non gli ho mancato di rispetto in realtà - le parole di Okolie in risposta alla spiegazione di Riakporhe su quanto accaduto due anni fa - sono andato da lui e gli ho detto, 'Madonna è vecchia ormai' , e questo ha fatto scattare tutto. Il resto è stato ripreso dalle telecamere". Riakporhe, pugile 35enne con 17 vittorie (13 per ko) e una sconfitta da professionista, è da qualche tempo amico della 66enne mitica popstar americana, con cui si è fatto immortalare anche sui social: "È solo un'amica, soltanto un'amica - ha sottolineato al Sun - è una persona fantastica, la conosco abbastanza bene. Tutta la sua vita è stata sotto gli occhi del pubblico. È una buona amica".

Okolie: "Ti batto, poi tornerai a baciare Madonna"

Riakporhe, che oggi aveva promesso di non rispondere con le vie di fatto alle provocazioni dell'avversario, ha dovuto incassare effettivamente un altro colpo verbale di Okolie durante la conferenza stampa: "Mi occuperò di te e lo farò in modo corretto - le parole di Okolie, 21 vittorie (16 ko) e una sconfitta in carriera - poi potrai tornare a baciare Madonna e a dedicarti alla tua carriera da modello. Non ho altro da aggiungere". Riakporhe si dice pentito della reazione violenta che ebbe all'offesa verso Madonna del suo collega, due anni fa, all'ingresso di un cinema di Londra: "È entrato nel mio mondo, non mi è piaciuto, ho visto rosso e ho cercato di farlo uscire da lì, ma poi ho capito che non stavamo sul ring. Non mi sono controllato, ho ricevuto qualche consiglio dalle persone intorno a me 'guarda, calmati, calmati'. Ho guardato su internet: quella rissa è diventata virale. Ricevevo messaggi da mia mamma e mio papà, che mi chiedevano cosa fosse successo e in un certo senso mi sono pentito di tutta la faccenda. Mi stavano sgridando".