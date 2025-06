ROMA - Momenti di apprensione per il pugile russo Ivan Parshikov dopo un combattimento nell'ambito di un evento in cui gli atleti, prima di salire sul ring, vengono invitati a fumare cannabis. Si tratta del 'Weed Boxing', che va in scena in Thailandia dove l'uso a scopo ricreativo della marijuana è stato depenalizzato nel 2022.

Dopo aver vinto il proprio combattimento, per festeggiare Parshikov si è arrampicato sulle corde aggrappandosi alla struttura dell'impianto di illuminazione ma è subito crollato a terra come se fosse stato fulminato da una scossa elettrica. Pietrificato il pubblico e subito in allarme organizzatori e personale medico, ma il russo si è fortunatamente rialzato dopo pochi secondi e si è persino tuffato nella piscina che ospitava il ring al suo interno, scherzando così sul suo profilo Instagram: "L'idea di tuffarsi dal ring in piscina non è stata la più riuscita. Caricherò la cronologia completa degli eventi un po' più tardi". Ecco così che in tanti tra i commenti si sono chiesti se fosse tutto vero o se si trattasse solamente di una bizzarra gag studiata per celebrare il successo.