Pugilato, mezza impresa di Pacquiao: a 46 pareggio contro Barrios per il titolo welter

Manny Pacquiao ha superato se stesso tornando sul ring dopo quattro anni stop per contendere la corona Wbc dei pesi welter a Mario Barrios. La leggenda del pugilato ha sfidato il campione in carica a Las Vegas e, nonostante i 16 anni di differenza tra i 30 di Barrios e i 46 di Pacquaio, è riuscito a fermare lo statunitense in un pareggio che ha permesso al pugile del Wisconsin di mantenere il titolo.