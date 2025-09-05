Invictus 2025, tributo a Nino Benvenuti

ROMA - La giuria del premio letterario sportivo “Invictus 2025”, presieduta dall’olimpionico Davide Tizzano e presidente della Federazione Canottaggio, ha sancito la vittoria del libro: ‘Provaci ancora, mister Cascione’ di Marco Marsullo, edito da Feltrinelli. Il Premio è organizzato dalla casa editrice Lab DFG, con la compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, il sostegno del Gruppo FS, dei Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della Fondazione Roffredo Caetani. Invictus, è diventato il più importante riconoscimento del settore per autori e case editrici, al punto da essere selezionato, insieme allo Strega e ai Lucca Comics, a rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dove l'Italia è tornata ospite d’onore a 36 anni dall'ultima volta. Durante la serata, il giornalista Dario Ricci ha presentato un emozionate tributo al grande campione Nino Benvenuti, alla presenza della figlia Nathalie Bertorello, del suo storico sparring partner Elio Calcabrini, del già campione del mondo dei pesi superpiuma Michael Magnesi, e del Vice Presidente della Federboxe Rosario Africano. I momenti sportivi sono proseguiti con la premiazione quale atleta dell’anno della neo campionessa del mondo di tuffi Chiara Pellacani (intervenuta in video dagli Stati Uniti), con il video messaggio della Ambassador 2025 di Invictus Ambra Sabatini, campionessa paralimpica, e con la celebrazione dell’eccellenza sportiva del territorio, ossia il Cisterna Volley. In platea, rappresentato dall’amministratore unico Cristina Cruciani, dal dg Candido Grande, dal team manager Danilo Cirelli, dal coach Daniele Morato e dai tre giocatori della squadra pontina Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo.