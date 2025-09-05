Boxe, Tyson torna sul ring a 60 anni: sfiderà Mayweather

LAS VEGAS (Usa) - Mike Tyson sembra aver preso a modello la saga di Rocky Balboa. L’ex campione mondiale dei pesi massimi - a quasi 60 anni - ha annunciato il suo ritorno sul ring. Non si conosce ancora né il luogo, né la data dell’incontro che Iron Mike avrà modo di combattere contro Floyd Mayweather. Due vecchie glorie in calzoncini, per un affare da diversi milioni di dollari. L’incontro tra i due ex pilastri della boxe mondiale dovrebbe essere previsto per l’inizio del 2026, ma la macchina organizzativa si è già messa all’opera per cedere i diritti tv di un evento che coinvolgerà l’intero paese.
Tyson vs Mayweather, una cascata di dollari
Nell’ultimo incontro disputato nel novembre 2024, Mike Tyson venne sconfitto in otto round da Jake Paul, ma lo scarso spettacolo sul quadrato fu visto da 65 milioni di spettatori su Netflix. Ora Iron Mike - a caccia di dollari - ci riprova portando sul ring un’altra vecchia gloria dei guantoni come Floyd Mayweather Jr che il prossimo 24 febbraio compirà 49 anni. Mayweather non combatte ormai da otto anni: il suo ultimo match fu - nel 2017 - contro Conor McGregor. Comunque vada, sarà un successo.